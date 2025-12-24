İki gündür kayıptı... Boş arazide yanmış cesedi bulundu
Niğde'de 2 gündür kayıp olarak aranan 56 yaşındaki A.A.'nın boş arazide yanmış halde cansız bedeni bulundu.
Kaynak: DHA
Kayardı Bağları Titreyen Çayırı mevkisinde yanmış haldeki cesedi görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
1 / 8
İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
2 / 8
Ekipler, cesedin 2 gündür kayıp olarak aranan A.A.'ya ait olduğunu belirledi.
3 / 8
A.'nın cansız bedeni otopsi için morga götürüldü.
4 / 8