  4. İki gündür kayıptı... Boş arazide yanmış cesedi bulundu

Niğde'de 2 gündür kayıp olarak aranan 56 yaşındaki A.A.'nın boş arazide yanmış halde cansız bedeni bulundu.

Kaynak: DHA
Kayardı Bağları Titreyen Çayırı mevkisinde yanmış haldeki cesedi görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. 

İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, cesedin 2 gündür kayıp olarak aranan A.A.'ya ait olduğunu belirledi.

A.'nın cansız bedeni otopsi için morga götürüldü.

