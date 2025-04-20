İki hırsızlık olayının altından dizi oyuncusu çıktı

Hırsızlık olaylarının artması üzerine bölgede araştırma yapan polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden yaptığı tespitlerde, şüphelinin daha önce de hırsızlık suçundan sabıka kaydı olan dizi oyuncusu Ü.G. olduğunu tespit etti.