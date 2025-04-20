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İki hırsızlık olayının altından dizi oyuncusu çıktı

İstanbul Avcılar'da bir mağaza önünden valiz çalan ve bir marketten hırsızlık yapan şüphelinin, dizi oyuncusu Ü.G. olduğu tespit edildi.

Kaynak: DHA
İki hırsızlık olayının altından dizi oyuncusu çıktı - Resim: 1

Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'ndeki bir mağazanın önünde duran valiz, dükkanın önüne gelerek bir süre oturan şüpheli tarafından çalındı. 

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İki hırsızlık olayının altından dizi oyuncusu çıktı - Resim: 2

Aynı şüpheli, aynı gün bölgedeki bir markete de giderek, raflardaki ürünleri ceplerine doldurduktan sonra ödeme yapmadan kaçtı. 

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İki hırsızlık olayının altından dizi oyuncusu çıktı - Resim: 3

Hırsızlık olaylarının artması üzerine bölgede araştırma yapan polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden yaptığı tespitlerde, şüphelinin daha önce de hırsızlık suçundan sabıka kaydı olan dizi oyuncusu Ü.G. olduğunu tespit etti. 

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İki hırsızlık olayının altından dizi oyuncusu çıktı - Resim: 4

Polis, hırsızlık mağduru olan mağaza ve market yetkilileri tarafından şikayetçi olunmadığı için herhangi bir işlem yapmadı.

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