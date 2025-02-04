İki il arası mesafe 15 dakikaya iniyor

"Karadeniz Bölgesi için büyük bir hizmet"

Altınordu Eskipazar Mahallesi Muhtarı İlhan Karaağaç, "Şu anda bir tane açılacak tünel ile 3-4 tane de köprü kaldı. Devletimiz ödenek gönderdiği sürece burası bitecek. Çalışmalar devam ediyor. Ordu'nun tarihi değişecek çünkü bu yol açıldığında Giresun 15 dakikaya inecek, Trabzon 3 saatten 2 saate kadar düşecek. Bu, uzun yol şoförleri ve vatandaşlar için çok ekonomik olacak. Karadeniz Bölgesi için büyük bir hizmet. Havalimanı da yakın olduğu için aktif bir şekilde kullanılacak" dedi.