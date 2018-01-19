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  3. 19 Ocak 2018 11:19

İki ilde gündüz geceye döndü !

Mardin ve Diyarbakır'da etkili olan toz bulutu nedeniyle gündüz vakti olmasına rağmen hava aydınlanmadı.

İki ilde gündüz geceye döndü !

Mardin ve Diyarbakır’da bugün etkili olan toz bulutu hayatı olumsuz etkiliyor. Yağmur ile birleşen toz bulutu yere çamur olarak iniyor. Mardin gündüz saatleri olmasına rağmen henüz aydınlanmazken, gökyüzü kızıl renge büründü. Kentte toz bulutu nedeniyle uçak seferlerinin de iptal edildiği belirtildi.

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İki ilde gündüz geceye döndü !

Kuzeyli rüzgarların etkisiyle Suriye üzerinden gelen toz bulutları, çiseleyen yağmurla birlikte bir anda çamura dönüştü. Gökyüzünün kızıl renge büründüğü Mardin’de elektrikler de kesilince vatandaşlar zor durumda kaldı.

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İki ilde gündüz geceye döndü !

Uzmanlar, özellikle astım hastalarının tozlu havada dışarı çıkmaması uyarısında bulundu. Gece görüntüsünün oluştuğu kent merkezinde tozlu hava nedeniyle sürücüler farlarını yakarken sokak lambaları açıldı.

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İki ilde gündüz geceye döndü !

GÜN BOYU DEVAM EDECEK

Suriye üzerinden kuvvetli esen rüzgarın etkisiyle taşınan toz kütlesi, gece saatlerinden itibaren Diyarbakır, Mardin ve ilçelerinde etkili oldu. Meteoroloji yetkilileri, havanın kapanmasına yol açan toz bulutunun Mardin genelinde etkili olacağını ve yağmurun etkisiyle de gün boyunca devam edeceğini söyledi.

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