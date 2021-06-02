İki ilde kuvvetli yağış: Ortalık savaş alanına döndü
Meteoroloji'nin kuvvetli yağış uyarısı yaptığı Samsun'da yağış nedeniyle sokaklar göle döndü. Bursa'da ise sağanak ve dolu yağışı vatandaşlara zor anlar yaşattı.
Samsun'da etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Kentte kısa süreli sağanak nedeniyle rögarlar taştı, trafikte kısa süreli aksamalar yaşandı.
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Saathane Meydanı, Gazi Caddesi, Cumhuriyet Caddesi, Belediye evleri, İstasyon ve Kale mahallerinde çamur ve su birikintileri oluştu. Belediye ekipleri, şiddetli yağış sonrası tıkanan rögarları açmak ve yağmur suyunu tahliye etmek için çalışmalarını sürdürüyor.
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METEOROLOJİ UYARDI
Samsun, Kastamonu, Sinop, Ordu, Tokat ve Amasya için kuvvetli sağanak uyarısında bulunuldu.
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Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Samsun, Sinop, Ordu ve Kastamonu'nun iç kesimleri ile Tokat ve Amasya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağış beklendiği ifade edildi.
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