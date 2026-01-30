  1. Anasayfa
  4. İki ilde sağanak yağış felaketi: Yüzlerce ev ve iş yerini su bastı!

İzmir ve Mersin'de etkili olan kuvvetli yağış, yaşamı olumsuz etkiledi. İzmir'de 320 konut, 78 iş yeri, 5 kamu binası ve 11 aracın su baskınlarından etkilendiği bildirildi.

Kaynak: DHA
İki ilde sağanak yağış felaketi: Yüzlerce ev ve iş yerini su bastı! - Resim: 1

Mersin'de etkili olan sağanak nedeniyle dereler taştı, yolları su bastı.

İki ilde sağanak yağış felaketi: Yüzlerce ev ve iş yerini su bastı! - Resim: 2

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) uyarısının ardından sabah saatlerinde kent merkezinin yanı sıra Tarsus ve Erdemli ilçelerinde sağanak etkili oldu. 

İki ilde sağanak yağış felaketi: Yüzlerce ev ve iş yerini su bastı! - Resim: 3

Yağmura hazırlıksız yakalanan yayalar ve sürücüler zor anlar yaşadı. 

İki ilde sağanak yağış felaketi: Yüzlerce ev ve iş yerini su bastı! - Resim: 4

Sağanak nedeniyle çok sayıda dere taşarken, caddeleri, tarım arazilerini, evleri ve iş yerlerini su bastı. 

