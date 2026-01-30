İki ilde sağanak yağış felaketi: Yüzlerce ev ve iş yerini su bastı!
İzmir ve Mersin'de etkili olan kuvvetli yağış, yaşamı olumsuz etkiledi. İzmir'de 320 konut, 78 iş yeri, 5 kamu binası ve 11 aracın su baskınlarından etkilendiği bildirildi.
Kaynak: DHA
Mersin'de etkili olan sağanak nedeniyle dereler taştı, yolları su bastı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) uyarısının ardından sabah saatlerinde kent merkezinin yanı sıra Tarsus ve Erdemli ilçelerinde sağanak etkili oldu.
Yağmura hazırlıksız yakalanan yayalar ve sürücüler zor anlar yaşadı.
Sağanak nedeniyle çok sayıda dere taşarken, caddeleri, tarım arazilerini, evleri ve iş yerlerini su bastı.
