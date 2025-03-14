İki ilde sahile ölü yunus vurdu
Kocaeli'nin Dilovası ilçesi Tavşancıl Sahili’nde, kıyıya ölü yunus vurdu. Sinop'ta ise altı gün içinde 3. ölü yunus sahile vurdu.
Kaynak: DHA/İHA
Dilovası ilçesi Tavşancıl Sahili’nde yürüyüş yapanlar, kıyıya vurmuş hareketsiz halde bir yunusla karşılaştı.
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İhbar üzerine bölgeye gönderilen ekipler tarafından yapılan incelemede yunusun öldüğü belirlendi.
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Yunusun yüzgeç ve ağız bölgesinde delikler olduğu görüldü.
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Olayla ilgili incelme başlatıldı.
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