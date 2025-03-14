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İki ilde sahile ölü yunus vurdu

Kocaeli'nin Dilovası ilçesi Tavşancıl Sahili’nde, kıyıya ölü yunus vurdu. Sinop'ta ise altı gün içinde 3. ölü yunus sahile vurdu.

Kaynak: DHA/İHA
İki ilde sahile ölü yunus vurdu - Resim: 1

Dilovası ilçesi Tavşancıl Sahili’nde yürüyüş yapanlar, kıyıya vurmuş hareketsiz halde bir yunusla karşılaştı.

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İki ilde sahile ölü yunus vurdu - Resim: 2

İhbar üzerine bölgeye gönderilen ekipler tarafından yapılan incelemede yunusun öldüğü belirlendi. 

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İki ilde sahile ölü yunus vurdu - Resim: 3

Yunusun yüzgeç ve ağız bölgesinde delikler olduğu görüldü. 

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İki ilde sahile ölü yunus vurdu - Resim: 4

Olayla ilgili incelme başlatıldı. 

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