İki ilimiz yoğun kar yağışıyla beyaza büründü
Edirne ve Kırklareli'nin yüksek kesimleri kar yağışıyla birlikte beyaza büründü. Kar yağışı çiftçilerin yüzünü güldürdü.
Kaynak: DHA
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 'kar yağışı' uyarısında bulunduğu bölgeler arasında yer alan Edirne ve Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.
1 / 14
Balkanlar üzerinden gelen kar, Edirne'nin Bulgaristan'a sınır köylerini beyaza bürüdü.
2 / 14
Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı kesiminde de etkili olan kar yağışının ulaşımda olumsuzluğa neden olmaması için Karayolları ve Özel İdare ekipleri, kara yolu üzerinde tuzlama ve kar küreme çalışması yaptı.
3 / 14
Hava sıcaklığının 1 dereceye düştüğü bölgede, kar yağışının yer yer devam etmesi bekleniyor.
4 / 14