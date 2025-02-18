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İki ilimiz yoğun kar yağışıyla beyaza büründü

Edirne ve Kırklareli'nin yüksek kesimleri kar yağışıyla birlikte beyaza büründü. Kar yağışı çiftçilerin yüzünü güldürdü.

Kaynak: DHA
İki ilimiz yoğun kar yağışıyla beyaza büründü - Resim: 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 'kar yağışı' uyarısında bulunduğu bölgeler arasında yer alan Edirne ve Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. 

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İki ilimiz yoğun kar yağışıyla beyaza büründü - Resim: 2

Balkanlar üzerinden gelen kar, Edirne'nin Bulgaristan'a sınır köylerini beyaza bürüdü. 

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İki ilimiz yoğun kar yağışıyla beyaza büründü - Resim: 3

Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı kesiminde de etkili olan kar yağışının ulaşımda olumsuzluğa neden olmaması için Karayolları ve Özel İdare ekipleri, kara yolu üzerinde tuzlama ve kar küreme çalışması yaptı. 

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İki ilimiz yoğun kar yağışıyla beyaza büründü - Resim: 4

Hava sıcaklığının 1 dereceye düştüğü bölgede, kar yağışının yer yer devam etmesi bekleniyor. 

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