İki ilimizde daha denize girmek yasaklandı
Sakarya'nın Kocaali ve Kaynarca ilçelerinde ve ırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesi sahilinde olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girmek yasaklandı.
Kaynak: DHA / İHA
Sakarya'da olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girmek bir gün süreyle kaymakamlıklar tarafından yasaklandı.
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Kararın ardından Sahil Güvenlik ekipleri, bölgede devriye faaliyetlerine başladı.
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Denizdeki dalga boyunun artması ve rüzgarın kuvvetli olması nedeniyle can kaybı ve boğulma riskine karşı önlem alındığı bildirildi.
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Vatandaşların uyarılara dikkat etmeleri ve yasak süresince denize girmemeleri önemle rica edildi.(DHA)
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