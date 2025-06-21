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İki ilimizde daha denize girmek yasaklandı

Sakarya'nın Kocaali ve Kaynarca ilçelerinde ve ırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesi sahilinde olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girmek yasaklandı.

Kaynak: DHA / İHA
İki ilimizde daha denize girmek yasaklandı - Resim: 1

Sakarya'da olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girmek bir gün süreyle kaymakamlıklar tarafından yasaklandı.

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İki ilimizde daha denize girmek yasaklandı - Resim: 2

Kararın ardından Sahil Güvenlik ekipleri, bölgede devriye faaliyetlerine başladı.

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İki ilimizde daha denize girmek yasaklandı - Resim: 3

Denizdeki dalga boyunun artması ve rüzgarın kuvvetli olması nedeniyle can kaybı ve boğulma riskine karşı önlem alındığı bildirildi. 

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İki ilimizde daha denize girmek yasaklandı - Resim: 4

Vatandaşların uyarılara dikkat etmeleri ve yasak süresince denize girmemeleri önemle rica edildi.(DHA)

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