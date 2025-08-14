İki ilimizde yangın kabusu: Yüzlerce kişi tahliye edildi

HATAY'DA YANGINLA MÜCADELE SÜRÜYOR

Yangın, Hassa ilçesi Yukarıbucak Mahallesi'nde saat 19.05’de ormanlık alanda çıktı. Yangının çıktığı bölgedeki ormanlık alan kısa sürede alevlere teslim oldu. Alevlerin fark edilmesi üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.