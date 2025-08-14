İki ilimizde yangın kabusu: Yüzlerce kişi tahliye edildi
Mersin ve Hatay'da dün çıkan orman yangınlarıyla mücadele sürüyor. Mersin'de 190, Hatay'da ise 540 kişi tahliye edildi.
Kaynak: DHA/İHA
Mersin'in Silifke ilçesi Balandız ve Kırtıl mahalleleri arasında kalan bölgede, dün öğle saatlerinde 3 ayrı noktada orman yangını çıktı.
İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Yangın nedeniyle Kırtıl, İmamuşağı, Balandız ve Çamlıca mahallelerinde 90 hanede 190 kişi tahliye edildi.
Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
HATAY'DA YANGINLA MÜCADELE SÜRÜYOR
Yangın, Hassa ilçesi Yukarıbucak Mahallesi'nde saat 19.05’de ormanlık alanda çıktı. Yangının çıktığı bölgedeki ormanlık alan kısa sürede alevlere teslim oldu. Alevlerin fark edilmesi üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
