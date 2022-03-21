İki kafadar paramotor uçuşunda bakın ne yaptı
İstanbul'da tekstil atölyesi sahibi ve telefon tamircisi bir araya gelerek yamaç paraşütü ve paramotor ile uçuş yapıyor. Havada telefon ekranı değişimi de gerçekleştiren iki esnaf, yaşadıkları deneyimin anlatılamayacak bir keyif verdiğini söyledi.
Başakşehir'de bulunan İkitelli'de kendisine ait tekstil dikiş atölyesi bulunan, Türk Hava Kurumu'ndan (THK) eğitim gören paraşüt ile atlama, yamaç paraşütü ve paramotor kullanabilmeyi öğrenen Neşet Çorum, havacılığın kendisi için tutku haline geldiğini söyledi.
Çorum, hafta sonları kendisine boş zaman yarattığını ve havanın uygun olması halinde hobi amaçlı İstanbul'da yamaç paraşütü veya paramotorla uçuş yaptıklarını anlattı. Avcılar Tahtakale Mahallesi'nde bulunan Ispartakule Mevkii'nde akan trafiğin üzerinden paramotorla uçan Neşet Çorum, DHA muhabirine şunları anlattı:
"İstanbul'da da uçulabildiğini herkes görsün diye Ispartakule uçuşunu yaptım. Bunun için İstanbul dışına çıkmaya gerek yok. Hafta sonu günü birlik bu aktiviteyi yapabiliyoruz. Normalde Çatalca Ormanlı Plajı'nda uçuşlarımızı yapıyoruz. Tandemli ikili uçuşlar da yapabiliyoruz.
Benimle birlikte uçmak isteyen arkadaşlarımız günübirlik gelip uçuşlarını yapıp gidebiliyor. Piknik, kamp yapabiliyorlar aynı zamanda deniz var. Yamaç paraşütü günü dolu dolu yaşama fırsatı veriyor.