İki kafadar paramotor uçuşunda bakın ne yaptı

"İstanbul'da da uçulabildiğini herkes görsün diye Ispartakule uçuşunu yaptım. Bunun için İstanbul dışına çıkmaya gerek yok. Hafta sonu günü birlik bu aktiviteyi yapabiliyoruz. Normalde Çatalca Ormanlı Plajı'nda uçuşlarımızı yapıyoruz. Tandemli ikili uçuşlar da yapabiliyoruz.