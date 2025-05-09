İki kardeş boğazı kesilerek öldürülmüştü! Cinayet şüphelisinin ifadesi ortaya çıktı

'BANA PARA VERECEĞİNİ SÖYLEDİ'

S., ifadesinde, şunları kaydetti: "A.Ş. mayıs ayında bana para vereceğini söyledi. 'U.Ş. hakkındaki şikayetinden vazgeç' diye söylemişti. Ben de bunu almak için geldim. Mayıs ayında param gelecek diye heyecan yapmaya başladım. Pazartesi veya salı günü Sivas'a geldim, 1 gün otogarda kaldım, 2 günde Sivas'ta dolaştım, herhangi bir otelde kalmadım. 8 gün boyunca 3 kere Alanya'ya ve Sivas'a gittim, geldim. En son 3-4 gün Sivas'ta kaldım. Sivas'ta kalmamın sebebi, Alanya'da param bitmişti. Ailem 2 bin TL göndermişti. 1600 TL'siyle Alanya'dan Sivas'a geldim. Kalan 400 TL ile 3 gün idare ettim. Kılavuz Mahallesi'nde bulunan İdil Apartmanı'na hiç gitmedim. Tekke Mezarlığı'na hiç gitmedim. Salı gecesi tekrar Ankara'ya döndüm. Kesinlikle onların oturdukları apartmana girmedim. U. ve M.Ş.'yi ben öldürmedim, oturdukları evleri de bilmiyorum. M.'yi zaten hiç görmedim, tanımam. U.'yu ise televizyona çıktığında görmüştüm. Benim anksiyete bozukluğum, ileri derecede kişilik bozukluklarım var. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum."