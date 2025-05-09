İki kardeş boğazı kesilerek öldürülmüştü! Cinayet şüphelisinin ifadesi ortaya çıktı
Sivas'ta 22 yaşındaki U.Ş. ve kız kardeşi M.Ş.'nin (16) ellerini plastik kelepçeyle bağlayıp, boğazını keserek öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan H.S.'nin (34) ifadesi ortaya çıktı. Suçlmaları reddeden şüpheli, Sivas'a daha önce U.Ş.'ye verdiği borç parayı eşi A.Ş.'den tahsil etmek amacyıla geldiğini söyledi.
Sivas'ta 6 Mayıs gecesi Kılavuz Mahallesi 58'inci Sokak'taki İdil Apartmanı D Blok 12'nci kattaki dairede oturan U. ve M.Ş. kardeşleri, köyden eve dönen anneleri A.Ş., elleri plastik kelepçeyle bağlanmış ve boğazları kesilerek öldürülmüş halde bulundu. Polis ekiplerinin yaptığı araştırma ve kamera incelemeleri sonrasında; şüphelinin Ankara'da yaşayan H.S. olduğu belirlendi. Eve kamufle şekilde girip, binada 5 saat kalıp çıkan ve yeniden döndüğü Ankara'da gözaltına alınarak, sorgulanmak üzere Sivas'a getirilen H.S., hakkındaki cinayet iddialarını reddetti. Adli makamlara sevk edilen S., tutuklandı. H.S.'in savcılıkta verdiği ifade ortaya çıktı. S.'nin olaydan 2 gün önce çocukların annesi A.Ş.'den 5 yıl önce kaybolan eşi U.Ş.'ye verdiği parasını tahsil etmek için geldiğini, ancak kimseyi öldürmeden tekrar Ankara'ya döndüğünü söylediği belirlendi.
'A.Ş. BANA ULAŞTI'
Savcılık ifadesinde S.'nin, sosyal medya siteleri üzerinden e-ticaret işiyle uğraştığını beyan ederken; U. ve annesi A.Ş.'yi 5 yıl önce çıktıkları televizyon programı nedeniyle tanıdığını söyledi. Hakkındaki cinayet suçlamalarını reddeden S., "M.Ş.'yi tanımam. U.Ş. ile daha önce iş yaptık. 5 yıl önce beni dolandırdı. Sonra kaybolup sırra kadem bastı. Ankara Sincan'da yaşarım. Uzun yıllardır Ankara ilinde yaşarım. Pazar akşamı ya da pazartesi akşamı Alanya'dan otobüse bindim. Sivas iline geldim. Pazartesi ya da salı gününden beri Sivas'taydım. 1 gece otogarda kaldım. 1 gece de sokaklarda, parklarda kaldım. Benim U.Ş.'den 2020 yılında 500 bin TL alacağım vardı. Yaklaşık 3 ay önce A.Ş. bana Telegram'dan ulaştı. Benim o zaman kullanmış olduğum telefonumu sattım. Telefonu sıfırlayıp sattım. Telegram'daki yazışmalar süreliydi. 1 gün sonra siliniyordu, dolayısıyla elimde mesajlar yoktur. A.Ş.'te de mesajlar olduğunu sanmıyorum. Olabilir de o konuda bilgim yok. Çünkü mesajlar siliniyordu" dedi.
'BANA PARA VERECEĞİNİ SÖYLEDİ'
S., ifadesinde, şunları kaydetti: "A.Ş. mayıs ayında bana para vereceğini söyledi. 'U.Ş. hakkındaki şikayetinden vazgeç' diye söylemişti. Ben de bunu almak için geldim. Mayıs ayında param gelecek diye heyecan yapmaya başladım. Pazartesi veya salı günü Sivas'a geldim, 1 gün otogarda kaldım, 2 günde Sivas'ta dolaştım, herhangi bir otelde kalmadım. 8 gün boyunca 3 kere Alanya'ya ve Sivas'a gittim, geldim. En son 3-4 gün Sivas'ta kaldım. Sivas'ta kalmamın sebebi, Alanya'da param bitmişti. Ailem 2 bin TL göndermişti. 1600 TL'siyle Alanya'dan Sivas'a geldim. Kalan 400 TL ile 3 gün idare ettim. Kılavuz Mahallesi'nde bulunan İdil Apartmanı'na hiç gitmedim. Tekke Mezarlığı'na hiç gitmedim. Salı gecesi tekrar Ankara'ya döndüm. Kesinlikle onların oturdukları apartmana girmedim. U. ve M.Ş.'yi ben öldürmedim, oturdukları evleri de bilmiyorum. M.'yi zaten hiç görmedim, tanımam. U.'yu ise televizyona çıktığında görmüştüm. Benim anksiyete bozukluğum, ileri derecede kişilik bozukluklarım var. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum."
'STRES İÇİN MASKE KULLANIYORUM'
S., ifadesinde; Sivas'ta kaldığı 3 gün içinde A.Ş. ile telefonu olmadığı için iletişime geçmediğini, kendisine daha önceden hesap ve IBAN numarası verdiğini söyledi. IBAN numarasını vermesine rağmen şehre niye geldiğini ve maskeli görüntülerinin tespit edildiğinin sorulmasını üzerine S., "8 gün boyunca stres içerisindeydim. O stresten sebeple Sivas iline geldim. Sivas ilinde maske taktım. Psikiyatri ilaçlar kullanıyorum. Stres altına girdiğim zaman nefes alışımı düzenlemek ve oturup dinlenmek için kullanıyorum" dediği öğrenildi.