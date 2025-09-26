İki kardeş hayatını kaybetmiş, anneleri kalp krizi geçirmişti! Görüntüler ortaya çıktı
İstanbul Eyüpsutan'da yedikleri yemeğin ardından hastaneye kaldırılan ve hayatını kaybeden 2 kardeşin hastaneye getirildiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, 22 Eylül'de Eyüpsultan Topçular Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre A. ve Y.B. çiftinin çocukları 4 yaşındaki A. ve 2 yaşındaki M., yedikleri yemekten sonra rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Hastaneye gelen anne A.B. kalp krizi geçirirken, baba ve 2 kardeş tedavi sonrası taburcu edildi.
Bir sonraki gün çocuklarının tekrar rahatsızlanması üzerine baba 2 kardeşi tekrar hastaneye götürdü. Hastanede tedavi altına alınan A. ve M. kardeşler yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Annenin ise hastanede tedavisine devam ettiği öğrenildi.
Ailenin hastaneye geliş görüntüleri ortaya çıktı
B. ailesinin rahatsızlandıktan sonra özel bir hastaneye geldikleri görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde Anne A.B.'nin sedye üzerinde taşınarak hastaneye getirildiği, A. ve A. kardeşlerin ise Baba Y.B.'in kucağında hastaneye girdiği görülüyor.
2 kardeş önceki gün toprağa verilmişti
Hayatlarını kaybeden 2 kardeşin cenazeleri Arnavutköy Boğazköy'de bulunan Boğazköy Köyiçi Mezarlığına defnedilmişti.