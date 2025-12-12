İki kardeşin öldürüldüğü cinayetin yeni görüntüleri ortaya çıktı
Kocaeli'de bir kafede çıkan ve 2 kardeşin ölümüyle sonuçlanan silahlı kavgaya ilişkin ortaya çıkan yeni güvenlik kamera görüntülerinde kardeşlerden birinin 2 ateş arasında kaldığı, diğerinin ise arkası dönükken vurulduğu anlar yer aldı.
Olay, 6 Eylül 2024 tarihinde Kozluk Mahallesi Sekapark'ta bulunan kafede meydana geldi. İddiaya göre, parasını alamayan kafenin eski çalışanı H.A.(27) ve ağabeyi A.A. (30) ile işletme sahipleri arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.A. ve A.A. silahla vurularak yaralandı. Hastaneye kaldırılan H.A. olay günü, abisi A.A. ise 7 Eylül'de hayatını kaybetti. Olaya ilişkin geniş çaplı inceleme başlatan polis ekipleri, aralarında işletme sahiplerinin de olduğu toplam 13 şüpheliyi gözaltına alındı. İfadeleri alınan şüphelilerden 11'i serbest bırakılırken, F.G. ile O.S. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İddianamede yer alan raporlara göre, H.A.'ın vücudunda 5, ağabeyi A.A.'ın vücudunda ise 3 mermi giriş yarası tespit edildi, olay yerinde ise 10 boş kovan bulundu. İddianamede, sanık F.G. (33) hakkında Ahmet ve H.A.'a yönelik "kasten öldürme" suçundan iki kez müebbet hapis, bir kişiyi "silahla yaralama" suçundan ise 4,5 yıla kadar hapis cezası istendi. Sanık O.S. (31) için de H.A.'ı "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis ve "ruhsatsız silah bulundurma" suçundan 3 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Tutuksuz sanıklar Bedirhan B. (25) ve Fahri A. (20) hakkında ise "suç delillerini yok etme" ve "ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından çeşitli oranlarda hapis cezaları istendi.
Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın ilk duruşmasına, tutuksuz sanıklar Fahri A. ve Bedirhan B. ile maktullerin yakınları ve taraf avukatları katıldı. Tutuklu sanıklar F.G. ve O.S. ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya bağlandı. Söz hakkı verilen tutuklu sanıklar, savunmalarını mahkeme salonunda huzurda yapmak istediklerini belirterek beyanda bulunmadı. Tutuksuz sanık Fahri A. ise olay yerinde olmadığını, hastanede bulunduğu sırada yönlendirmeyle bir araçtan tabanca aldığını, ardından bu tabancanın kendisinden hemen alındığını ve silahın olayda kullanıldığını bilmediğini iddia etti. Maktuller Hasan ve A.A.'ın anne ve babası, sanıklardan şikayetçi olduklarını dile getirdi. Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.
Öte yandan dava dosyasına giren yeni güvenlik kamerası kayıtlarında, sanık F.G. ile maktul A.A. arasındaki arbede sırasında, diğer sanık O.S.'nin ateş ettiği anlar yer aldı. Görüntülerde, H.A.'ın iki ateş arasında kaldığı, ağabeyi A.A.'ın ise arkası dönükken vurulduğu görüldü.