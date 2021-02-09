İki kent arası 35 dakikaya iniyor! Test sürüşleri başladı

İKİ KENT ARASINDA SEYAHAT SÜRESİ 35 DAKİKAYA DÜŞECEK

Konya-Karaman Hızlı Tren Projesi tamamlandığında, iki kent arasında seyahat süresi 1 saat 15 dakikadan 35 dakikaya düşecek.



Saatte 200 kilometreye uygun olarak inşa edilen demir yolunda, 1,8 milyon metreküp kazı, 1,7 milyon metreküp dolgu, 74 köprü ve menfez, 11 yaya alt ve üstgeçidi yapıldı.