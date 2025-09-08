  1. Anasayfa
Adana ve Osmaniye'nin yüksek kesimlerinde etkili olan sağanak ve kuvvetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.

Kaynak: DHA/İHA
İki kenti sağanak ve fırtına vurdu; okulun çatısı uçtu! - Resim: 1

Her iki kentin de yüksek kesimlerindeki ilçelerde saat 15.00 sıralarında başlayan toz bulutunun ardından şiddetli rüzgar çıktı. 

İki kenti sağanak ve fırtına vurdu; okulun çatısı uçtu! - Resim: 2

Yaklaşık 10 dakika etkili olan şiddetli rüzgarda Kadirli ilçesindeki 7 Mart İlkokulu’nun çatısı uçtu.

İki kenti sağanak ve fırtına vurdu; okulun çatısı uçtu! - Resim: 3

Öğrencilerin dağıldığı okulda çatıdan uçan parçalar, okul bahçesine düştü. 

İki kenti sağanak ve fırtına vurdu; okulun çatısı uçtu! - Resim: 4

Etkili olan rüzgarın ardından yağmur başladı. 

