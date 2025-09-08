İki kenti sağanak ve fırtına vurdu; okulun çatısı uçtu!
Adana ve Osmaniye'nin yüksek kesimlerinde etkili olan sağanak ve kuvvetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.
Kaynak: DHA/İHA
Her iki kentin de yüksek kesimlerindeki ilçelerde saat 15.00 sıralarında başlayan toz bulutunun ardından şiddetli rüzgar çıktı.
Yaklaşık 10 dakika etkili olan şiddetli rüzgarda Kadirli ilçesindeki 7 Mart İlkokulu’nun çatısı uçtu.
Öğrencilerin dağıldığı okulda çatıdan uçan parçalar, okul bahçesine düştü.
Etkili olan rüzgarın ardından yağmur başladı.
