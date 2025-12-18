İki kişinin öldüğü cinayet gibi kazada sürücünün ifadesi ortaya çıktı
İstanbul Şişli'de ters yöne giren otomobilin, önce motosiklet ardından yayalara çarptığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı. Gözaltına alınan sürücü E.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. E.Y.'nin ilk ifadesinde bayılma rahatsızlığı olduğunu, olay sırasında bayıldığını ve hiçbir şey hatırlamadığını söylediği öğrenildi.
Kaza, dün saat 15.45 sıralarında Halide Edip Adıvar Mahallesi Darülaceze Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, E.Y. (64) idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ters yöne girdi.
Ters yönde ilerleyen otomobil önce seyir halindeki motokurye İ.K.’ye (30), ardından kaldırımda yürüyen yayalara çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin ilk kontrollerinde kazada yaralandığı belirlenen 8 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle yol tamamen trafiğe kapandı. Kazaya karışan araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.
2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Hastanede tedavi altına alınan N.Ç. (56) ile H.D. (34) yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yandan kazada yaralanan E.Y.,A.P.(30), U.B.(39), E.B.(62), Z.D.(76) ile H.H.A.'nın (24) tedavisi sürüyor. A.P.’nin de kazada ağır yaralandığı ve hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Motosikletli kurye İ.K. ise kazadan yara almadan kurtuldu.