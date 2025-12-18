İki kişinin öldüğü cinayet gibi kazada sürücünün ifadesi ortaya çıktı

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Hastanede tedavi altına alınan N.Ç. (56) ile H.D. (34) yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yandan kazada yaralanan E.Y.,A.P.(30), U.B.(39), E.B.(62), Z.D.(76) ile H.H.A.'nın (24) tedavisi sürüyor. A.P.’nin de kazada ağır yaralandığı ve hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Motosikletli kurye İ.K. ise kazadan yara almadan kurtuldu.