İki kıza dakikalarca işkence edip, iç çamaşırlarına kadar soydular

Erzurum'da, dedikodu yaptıkları iddiasıyla Palandöken Dağı eteklerine götürdükleri B.Y. (17) ve C.Ç.'yi (24), dakikalarca dövüp başlarını yere vuran, daha sonra da bıçak tehdidiyle soyunmaya zorladıkları B.Y.'ye cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen 1'i tutuklu, 4 sanığın Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına başlandı.

