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  3. 07 Ocak 2019 12:34

İki kıza dakikalarca işkence edip, iç çamaşırlarına kadar soydular

Erzurum'da, 2 genç kızı dakikalarca dövüp başlarını yere vuran, daha sonra da bıçak tehdidiyle soyunmaya zorladıkları B.Y.'ye cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen 1'i tutuklu, 4 sanığın Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına başlandı.

İki kıza dakikalarca işkence edip, iç çamaşırlarına kadar soydular

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İki kıza dakikalarca işkence edip, iç çamaşırlarına kadar soydular

Erzurum'da, dedikodu yaptıkları iddiasıyla Palandöken Dağı eteklerine götürdükleri B.Y. (17) ve C.Ç.'yi (24), dakikalarca dövüp başlarını yere vuran, daha sonra da bıçak tehdidiyle soyunmaya zorladıkları B.Y.'ye cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen 1'i tutuklu, 4 sanığın Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına başlandı.

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İki kıza dakikalarca işkence edip, iç çamaşırlarına kadar soydular

Olay, 8 Mayıs 2018 günü, Palandöken Dağı eteklerinde meydana geldi. otomobile Ahmet D., Eren S., Sevcan B., Sercan U. ve N.Y. bindi. İddiaya göre Ahmet D. bıçak tehdidi ile F.K.'den aracını dağlık bölgeye sürmesini istedi.

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İki kıza dakikalarca işkence edip, iç çamaşırlarına kadar soydular

Sevcan B., B.Y. ve C.Ç.'yi arayarak buluşma teklifinde bulundu. F.K.'ye ait araçla caddeye inen iki kız arkadaşın bindiği

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