İki kıza dakikalarca işkence edip, iç çamaşırlarına kadar soydular
Erzurum'da, 2 genç kızı dakikalarca dövüp başlarını yere vuran, daha sonra da bıçak tehdidiyle soyunmaya zorladıkları B.Y.'ye cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen 1'i tutuklu, 4 sanığın Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına başlandı.
Erzurum'da, dedikodu yaptıkları iddiasıyla Palandöken Dağı eteklerine götürdükleri B.Y. (17) ve C.Ç.'yi (24), dakikalarca dövüp başlarını yere vuran, daha sonra da bıçak tehdidiyle soyunmaya zorladıkları B.Y.'ye cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen 1'i tutuklu, 4 sanığın Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına başlandı.
Olay, 8 Mayıs 2018 günü, Palandöken Dağı eteklerinde meydana geldi. otomobile Ahmet D., Eren S., Sevcan B., Sercan U. ve N.Y. bindi. İddiaya göre Ahmet D. bıçak tehdidi ile F.K.'den aracını dağlık bölgeye sürmesini istedi.