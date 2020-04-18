İki lastiği olmayan araçla 15 kilometre kaçtı!

Rıdvan U., gazetecilerin "Neden, lastikler olmadan gidiyordunuz?" sorusuna "Lastikçi tamir etmemişti, ben de biraz sürmeye başladım. Ondan sonra oldu" karşılığını verdi. Araç çekiciyle bulunduğu yerden çekilirken, Rıdvan U. polis merkezine götürüldü.