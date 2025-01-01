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İki minibüs kavşakta çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

Kars'ta Kağızman kavşağında iki minibüsün çarpıştığı kazada 1'i ağır 27 kişi yaralandı.

Kaynak: DHA
İki minibüs kavşakta çarpıştı: Çok sayıda yaralı var - Resim: 1

Kaza, akşam saatlerinde Kağızman kavşağında meydana geldi. Sarıkamış’a yolcu taşıyan R.E. yönetimindeki minibüs ile Kağızman’a sefer yapan A.K. yönetimindeki minibüs, kavşakta çarpıştı. Kazanın ardından savrulan minibüsler refüjdeki elektrik tabela direğine çarparak durabildi. 

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İki minibüs kavşakta çarpıştı: Çok sayıda yaralı var - Resim: 2

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralanan 27 kişi Harakani Devlet Hastanesi ve Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi'ne kaldırdı.

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İki minibüs kavşakta çarpıştı: Çok sayıda yaralı var - Resim: 3

Yaralılardan 1 kişinin durumunun ağır olduğu öğrenilen kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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İki minibüs kavşakta çarpıştı: Çok sayıda yaralı var - Resim: 4
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