İki minibüs kavşakta çarpıştı: Çok sayıda yaralı var
Kars'ta Kağızman kavşağında iki minibüsün çarpıştığı kazada 1'i ağır 27 kişi yaralandı.
Kaynak: DHA
Kaza, akşam saatlerinde Kağızman kavşağında meydana geldi. Sarıkamış’a yolcu taşıyan R.E. yönetimindeki minibüs ile Kağızman’a sefer yapan A.K. yönetimindeki minibüs, kavşakta çarpıştı. Kazanın ardından savrulan minibüsler refüjdeki elektrik tabela direğine çarparak durabildi.
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İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralanan 27 kişi Harakani Devlet Hastanesi ve Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi'ne kaldırdı.
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Yaralılardan 1 kişinin durumunun ağır olduğu öğrenilen kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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