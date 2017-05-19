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  3. 19 Mayıs 2017 18:10

İki şehir kızıla büyündü

Diyarbakır ve Mardin şiddetli rüzgarların aşırdığı toz bulutu altında kaldı.

İki şehir kızıla büyündü

Diyarbakır ve Mardin, Suriye üzerinden esen kuzeyli rüzgarların aşırdığı toz bulutunun altında kaldı. Toz bulutu iki kentte günlük yaşamı olumsuz etkilerken, hava bir süre kızıl renge büründü. Çiseleyen yağmurla birlikte bölgeye çamur yağdı.

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İki şehir kızıla büyündü

Suriye üzerinden kuvvetli esen kuzeyli rüzgarın etkisiyle taşınan toz kütlesi, öğle saatlerinden itibaren Diyarbakır, Mardin ve ilçelerinde etkili oldu. Meteoroloji yetkilileri, havanın kapanmasına yol açan toz bulutunun Mardin genelinde etkili olacağını ve yağmurun etkisiyle de gece boyunca devam edeceğini söyledi.

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İki şehir kızıla büyündü

Vatandaşların büyük bölümü yoğun toz nedeniyle dışarıya çıkmamayı tercih ederken, tozlu havada yağan yağmurla birlikte çamur yağdı. Bazı sürücüler, üzeri çamurla kaplanan araçlarını oto yıkamacılara götürürken, bazıları da kendi imkanlarıyla araçları temizlemeye çalıştı.

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İki şehir kızıla büyündü

Mardin Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Derviş, toz bulutları nedeniyle solunum yolları rahatsızlıkları bulunan vatandaşların dışarı çıkmaması uyarısında bulundu. Mardin Meteoroloji Müdürlüğü uzmanları, toz nedeniyle görüş mesafesinin 200 metrenin altında olduğunu belirterek, toz bulutunun yarına kadar etkisini sürdüreceğini söyledi.

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