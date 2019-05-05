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  3. 05 Mayıs 2019 10:47

İki şehrimizi birbirine düşüren yemek

Bitlis ile Siirt arasında hangi bölgeye ait olduğu konusunda tartışması devam eden büryan kebabı, hem hazırlanışı, hem de sunumuyla büyük emek ve çaba istiyor.

İki şehrimizi birbirine düşüren yemek

Meraklısının kilometrelerce yol kat ederek tatmaya geldiği kebabın hazırlanışı Bitlis'te gece saat 03.00'te başlıyor.

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İki şehrimizi birbirine düşüren yemek

Evliya Çelebi'nin seyahatnamesine göre tarihi geçmişi IV. Murat'a kadar uzanan büryan kebabını, Bitlisli ustalar erkek keçi (teke) etinden hazırlıyor.

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İki şehrimizi birbirine düşüren yemek

Büyük kemikleri ayrıldıktan sonra, kaya tuzu dökülerek gece saatlerinde özel yapılan kuyuya indirilen et, burada odun ateşi közüne bırakılan suyun buharında 2- 2,5 saat pişiriliyor.

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İki şehrimizi birbirine düşüren yemek

Kazandan kuyuya yayılan su buharı etin sertleşmesini önleyip, yavaş yavaş tükenirken, bu sırada kazana damlayan yağlar ise kentte sabah kahvaltılarının vazgeçilmezi olan 'avşor' çorbasında kullanılıyor.

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