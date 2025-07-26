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  4. İki silahlı saldırgan pazar yerinde dehşet saçtı: Çok sayıda yaralı var

İki silahlı saldırgan pazar yerinde dehşet saçtı: Çok sayıda yaralı var

Çorum'da 2 kişi, pazar yerine tabanca ve tüfekle ateş açıp kaçtı. Saldırıda 1'i ağır 8 kişi yaralandı.

Kaynak: DHA
İki silahlı saldırgan pazar yerinde dehşet saçtı: Çok sayıda yaralı var - Resim: 1

Olay, saat 08.00 sıralarında Bahçelievler Mahallesi’nde meydana geldi. Pazar yerine gelen 2 kişi, tabanca ve tüfekle ateş açıp, kaçtı. Saldırıda 1’i ağır 8 kişi yaralandı. 

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İki silahlı saldırgan pazar yerinde dehşet saçtı: Çok sayıda yaralı var - Resim: 2

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

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İki silahlı saldırgan pazar yerinde dehşet saçtı: Çok sayıda yaralı var - Resim: 3

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevre hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

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İki silahlı saldırgan pazar yerinde dehşet saçtı: Çok sayıda yaralı var - Resim: 4

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)

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