İki silahlı saldırgan pazar yerinde dehşet saçtı: Çok sayıda yaralı var
Çorum'da 2 kişi, pazar yerine tabanca ve tüfekle ateş açıp kaçtı. Saldırıda 1'i ağır 8 kişi yaralandı.
Kaynak: DHA
Olay, saat 08.00 sıralarında Bahçelievler Mahallesi’nde meydana geldi. Pazar yerine gelen 2 kişi, tabanca ve tüfekle ateş açıp, kaçtı. Saldırıda 1’i ağır 8 kişi yaralandı.
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İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
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Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevre hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.
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Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)
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