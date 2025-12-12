  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. İki tekerlekli bir trafik magandası daha: Kırmızı ışıkta geçti, kendisini uyaran sürücüye saldırdı!

İki tekerlekli bir trafik magandası daha: Kırmızı ışıkta geçti, kendisini uyaran sürücüye saldırdı

Bursa'da kırmızı ışık ihlali yapan 17 yaşındaki ehliyetsiz motosikletli trafik canavarı kendisini uyaran otomobil sürücüsünün aracının aynasını kırıp, kaçtı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA
İki tekerlekli bir trafik magandası daha: Kırmızı ışıkta geçti, kendisini uyaran sürücüye saldırdı - Resim: 1

Bursa'da ehliyeti olmayan motosiklet sürücüsü Efe P., Nilüfer ilçesi Atabulvarı'ndan kırmızı ışık ihlali yapıp geçerek akaryakıt istasyonuna girdi. 

1 / 8
İki tekerlekli bir trafik magandası daha: Kırmızı ışıkta geçti, kendisini uyaran sürücüye saldırdı - Resim: 2

Yakıt alırken, kırmızı ışık ihlali yaptığını gören otomobil sürücüsü A.H. tarafından uyarılan Efe P., alışveriş için markete giren A.H.'nin kullandığı aracın aynasını kırıp, motosikletiyle kaçtı. 

2 / 8
İki tekerlekli bir trafik magandası daha: Kırmızı ışıkta geçti, kendisini uyaran sürücüye saldırdı - Resim: 3

Olay güvenlik kamerasına da yansırken, otomobil sürücüsünün şikayeti üzerine harekete geçen polis ekipleri Efe P.’yi yakalayıp gözaltına aldı. 

3 / 8
İki tekerlekli bir trafik magandası daha: Kırmızı ışıkta geçti, kendisini uyaran sürücüye saldırdı - Resim: 4

Efe P., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından, 'Mala zarar verme' suçundan tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. (DHA)

4 / 8