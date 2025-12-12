İki tekerlekli bir trafik magandası daha: Kırmızı ışıkta geçti, kendisini uyaran sürücüye saldırdı
Bursa'da kırmızı ışık ihlali yapan 17 yaşındaki ehliyetsiz motosikletli trafik canavarı kendisini uyaran otomobil sürücüsünün aracının aynasını kırıp, kaçtı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak: DHA
Bursa'da ehliyeti olmayan motosiklet sürücüsü Efe P., Nilüfer ilçesi Atabulvarı'ndan kırmızı ışık ihlali yapıp geçerek akaryakıt istasyonuna girdi.
Yakıt alırken, kırmızı ışık ihlali yaptığını gören otomobil sürücüsü A.H. tarafından uyarılan Efe P., alışveriş için markete giren A.H.'nin kullandığı aracın aynasını kırıp, motosikletiyle kaçtı.
Olay güvenlik kamerasına da yansırken, otomobil sürücüsünün şikayeti üzerine harekete geçen polis ekipleri Efe P.’yi yakalayıp gözaltına aldı.
Efe P., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından, 'Mala zarar verme' suçundan tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. (DHA)
