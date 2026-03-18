İki tekerli kadın trafik canavarı kaldırımda terör estirdi

Bursa’nın Nilüfer ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen olay, "bu kadarına da pes" dedirtti. Kaldırımda ilerlerken kontrolünü kaybeden bir kadın motosiklet sürücüsü, bir işletmenin tabelasına çarparak yere savruldu. Çevredeki vatandaşlar insaniyet namına yardıma koşarken, olaylar silsilesi asıl bundan sonra başladı. Kazanın ardından çevredekiler motosikleti kaldırmaya çalışırken, yaralı olması beklenen kadın sürücü hiçbir şey olmamış gibi yerinden kalktı. Kendisine yardım edenlere teşekkür etmek yerine yan taraftaki tekel bayisine giren kadın, burada alkol alışverişi yaptı.