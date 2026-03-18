İki tekerli kadın trafik canavarı kaldırımda terör estirdi
Bursa'da motosikletiyle kaldırıma dalıp kaza yapan kadın sürücü, çevredekilerin yardım çabalarını hiçe sayıp tekel bayisine girdi. Alkol alıp dışarı çıkan saldırgan kadın, bu kez kendisine yardım eden hemcinslerine saç saça baş başa saldırdı. Esnafın ve vatandaşların hayretler içinde izlediği o "pes" dedirten anlar kameralara anbean yansıdı.
Bursa’nın Nilüfer ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen olay, "bu kadarına da pes" dedirtti. Kaldırımda ilerlerken kontrolünü kaybeden bir kadın motosiklet sürücüsü, bir işletmenin tabelasına çarparak yere savruldu. Çevredeki vatandaşlar insaniyet namına yardıma koşarken, olaylar silsilesi asıl bundan sonra başladı. Kazanın ardından çevredekiler motosikleti kaldırmaya çalışırken, yaralı olması beklenen kadın sürücü hiçbir şey olmamış gibi yerinden kalktı. Kendisine yardım edenlere teşekkür etmek yerine yan taraftaki tekel bayisine giren kadın, burada alkol alışverişi yaptı.
Tekel bayisinden çıktıktan sonra sergilediği garip tavırlarla dikkat çeken şüpheli, bu kez hedef gözetmeksizin çevresindekilere saldırmaya başladı. Kendisine yardım eden kadınların yanına giden saldırgan, bir müşterinin gözlüğünü zorla almaya çalıştı ve kadınları saçlarından tutarak darp etti.
Olayın tanığı olan bir işletme çalışanı yaşananları şöyle anlattı: "Kadın motorla dengesini kaybedip kaza yaptı, hemen yardıma koştuk. Biz motoru kaldırırken o alışverişe gitti. Dönüşte burada oturan bir müşterinin gözlüğünü almaya çalışıp kadını darp etmeye başladı. Kimse ne olduğunu anlayamadı."
Çevredekilerin güçlükle sakinleştirip olay yerinden uzaklaştırdığı kadının görüntüleri sosyal medyada ve haber merkezlerinde büyük yankı uyandırdı. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kamera kayıtları üzerinden kimlik tespiti yaparak olayla ilgili geniş çaplı tahkikat başlattı.