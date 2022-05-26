İki ünlü ekonomistten altın fiyatları için dudak uçuklatan tahminler
Son 5 ayın zirvesine ulaşan altın fiyatları için altın ve para piyasaları uzmanı iki isim İslam Memiş ve Mehmet Ali Yıldırımtürk altının seyriyle ilgili dikkat çeken tahminlerde bulundu.
Gram altındaki yükseliş dikkat çekerken, Temmuz ayı ve 2022 yıl sonu altın fiyatları için yapılan tahminler dikkat çekiyor.
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970 TL’den işlem gören gram altının Temmuz ayı itibariyle 1200 TL’ye kadar yükselebileceğini öngören uzmanlar, yıl sonu içinse bomba bir tahminde bulunuyor.
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Vatandaşlara ‘altın satmak için acele etmeyin’ diyen uzman isimler, gram altının yükselişini sürdüreceğini belirtti.
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Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk de ons altının önümüzdeki dönemde bir süre 1.800-1.900 dolar bandında hareket edeceğini söyledi.
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