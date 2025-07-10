İki ünlü markanın ürünleri ''güvensiz'' çıktı! Piyasadan toplatılıyor
Ticaret Bakanlığı, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden Temmuz ayının güvensiz ürünleri listesini paylaştı. Listede Zara ve D&P'nin ürünleri de yer aldı. İşte Ticaret Bakanlığı'nın 9 Temmuz itibariyle güncellediği Temmuz 2025 ayı Güvensiz Ürünler listesi....
Ticaret Bakanlığı, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden özellikle çocukların güvenliğini tehdit eden ürünleri kamuoyu ile paylaşmaya devam ediyor. Denetimler sonucu, bazı ürünlerin piyasaya arzı ve satışı yasaklandı.
ÜRÜN GRUBU: Çocuk Giyim
MARKA: Angelos Marka
ÜRÜN TANIMI: Angelos Marka Yeşil Kapüşonlu Sweat (7132.1- 7131.1)
ALINAN ÖNLEM: Piyasaya Arzın Yasaklanması Ve Toplatma
GÜVENSİZLİK NEDENİ: Kordon Gerekliliklerinden “Kalır” Sonuç Almıştır.
ÜRÜN GRUBU: Oda Kokusu
MARKA: Zara Home
MODEL / SERİ NO / PARTİ NO: (Barkod: 46467703552991)
ÜRÜN TANIMI: Zara Home, Vetiver Melon Hava Aromotize Edici (Barkod: 46467703552991)
ALINAN ÖNLEM: Piyasaya Arzın Yasaklanması Ve Toplatma
GÜVENSİZLİK NEDENİ: Maddelerin Ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi Ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik Madde 36 Ve Ek-2 3.2 (Ts En Iso 11683) Gereği Ürün Ambalajında Dokunsal Uyarı İşareti Bulunmamaktadır.
ÜRÜN GRUBU: Diğer Ürünler
MARKA: Mr Dıy
MODEL / SERİ NO / PARTİ NO: (Barkod No:8940026)
ÜRÜN TANIMI: Mr Dıy Evcil Hayvan Oyuncağı Hamburger Şekilli (Barkod No:8940026)
ALINAN ÖNLEM: Piyasaya Arzın Yasaklanması Ve Toplatma
GÜVENSİZLİK NEDENİ: Ts En 71-1 Standardı Kısım:5-36 Aylıktan Daha Küçük Çocuklar İçin Tasarlanan Oyuncaklar-İlgili Ürünün Ses Çıkaran Düdük Kısmı 17.2 N' Da Çıkarak Küçük Parça Oluşturmaktadır.