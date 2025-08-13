İki yanardağda peş peşe patlama
Endonezya'da bulunan Semeru Yanardağı ve Lewotobi Laki-Laki Yanardağı'nda patlama meydana geldiği bildirildi.
Kaynak: DHA
Endonezya'nın Java Adası'nın doğusunda bulunan Semeru Yanardağı ve Doğu Nusa Tenggara eyaletindeki Lewotobi Laki-Laki Yanardağı'nda patlama meydana geldi. Semeru Yanardağı gözlem ofisi yetkilileri, Semeru'nun yerel saatle 09.38'de patladığını ve dağın püskürttüğü küllerin deniz seviyesinden yaklaşık 4,6 kilometre yüksekliğe ulaştığını açıkladı.
Semeru Yanardağı'ndaki patlamanın ardından, Doğu Nusa Tenggara'daki Lewotobi Laki-Laki Yanardağı'nda da yerel saatle 14.05'te patlama meydana geldi.
Yetkililer, Lewotobi Laki-Laki Yanardağı'nda volkanik kül bulutunun deniz seviyesinden yaklaşık 1,7 kilometre yüksekliğe ulaştığını belirtti.
