''İkinci dalga 2.5 kat daha güçlü olabilir''

Londra Hijyen ve Tropikal Hastalıklar Tıp Okulu’nun (LSHTM) yaptığı araştırmada, “Eğer okullar tamamen açılırsa ya da Haziran-Temmuz’da kademeli olarak açılırsa ve bununla birlikte geniş kapsamlı ve etkili test sistemi uygulanmaz, insanların temasları da takip edilmezse ikinci korona virüsü dalgası 2.2-2.5 kat daha güçlü olabilir” uyarısında bulunuldu.