''İkinci dalga 2.5 kat daha güçlü olabilir''
İngiltere'den kritik Covid-19 açıklaması geldi. Londra Hijyen ve Tropikal Hastalıklar Tıp Okulu'nun (LSHTM) yaptığı araştırmada, okulların tamamen ya da kademeli olarak açılması ve sosyal mesafeye dikkat edilmemesi durumunda ülkede ikinci bir corona virüsü dalgasının 2.2-2.5 kat daha güçlü olabileceği belirtildi.
Dünyayı etkisi altına alan ve resmi verilere göre 7.3 milyondan fazla insanda tespit edilen Covid-19 salgınına ilişkin İngiliz bilim insanlarından kritik bir uyarı geldi.
Londra Hijyen ve Tropikal Hastalıklar Tıp Okulu’nun (LSHTM) yaptığı araştırmada, “Eğer okullar tamamen açılırsa ya da Haziran-Temmuz’da kademeli olarak açılırsa ve bununla birlikte geniş kapsamlı ve etkili test sistemi uygulanmaz, insanların temasları da takip edilmezse ikinci korona virüsü dalgası 2.2-2.5 kat daha güçlü olabilir” uyarısında bulunuldu.
Bilim insanları testlerin yapılmasındaki öneme de vurgu yaptı. İngiltere’de 28 Mayıs’tan beri “Test and Trace” adlı sistem kullanılıyor. Söz konusu sistemin amacı, normalleşme sürecine katkıda bulunarak İngiliz vatandaşlarının test olması ve hasta olduğu tespit edilen kişilerin takip edilmesiyle salgının yayılmasının önüne geçilmesi çalışılıyor.