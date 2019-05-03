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  3. 03 Mayıs 2019 14:40

İkinci Dünya Savaşı'ndan Nazi askerlerinin fotoğrafları şoke etti...

Dünyanın gördüğü en vahşi yapılanmalardan biri olan Naziler'in arşivlerinden çıkan fotoğraflar görenleri şoke etti. Martin Dammann'in 'Soldier Studies: Cross-Dressing in der Wehrmacht' adıyla derlediği kitapta yer alan Nazi askerlerinin g

İkinci Dünya Savaşı'ndan Nazi askerlerinin fotoğrafları şoke etti...

DÜNYANIN VAHŞİLERİ Sanatçı Martin Dammann'in 'Soldier Studies: Cross-Dressing in der Wehrmacht' adıyla derlediği kitapta, Nazi askerleri ile ilgili çarpıcı bilgi ve belgelere yer verildi. Kitapta Nazi askerlerinin kadın elbiseleri giyip eğlendikleri fotoğraflar, düzenledikleri etkinliklerden görüntüler tartışma yarattı. Kitapta yer alan bilgilerde Nazi askerlerinin ilginç eğlence şekilleri gözler önüne serildi.

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İkinci Dünya Savaşı'ndan Nazi askerlerinin fotoğrafları şoke etti...

Kitapta Nazi askerlerinin giydikleri kıyafetleri kendilerinin tasarladığına yer veriliyor.

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İkinci Dünya Savaşı'ndan Nazi askerlerinin fotoğrafları şoke etti...

Askerler mini etek, şort, sütyen gibi kıyafetleri battaniyelerden keserek üretmişler.

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İkinci Dünya Savaşı'ndan Nazi askerlerinin fotoğrafları şoke etti...

Askerlerin kıyafetlerin yanı sıra makyaj yaptıkları, dudaklarını ve yanaklarını boyadıkları görülüyor.

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