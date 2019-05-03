İkinci Dünya Savaşı'ndan Nazi askerlerinin fotoğrafları şoke etti...

DÜNYANIN VAHŞİLERİ Sanatçı Martin Dammann'in 'Soldier Studies: Cross-Dressing in der Wehrmacht' adıyla derlediği kitapta, Nazi askerleri ile ilgili çarpıcı bilgi ve belgelere yer verildi. Kitapta Nazi askerlerinin kadın elbiseleri giyip eğlendikleri fotoğraflar, düzenledikleri etkinliklerden görüntüler tartışma yarattı. Kitapta yer alan bilgilerde Nazi askerlerinin ilginç eğlence şekilleri gözler önüne serildi.