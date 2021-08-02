İkinci el otobüsten kendi evini yaptı
Mısırlı ralli yarışçısı Yara Shalaby, kendisi ve 11 yaşındaki oğlu için satın aldığı otobüsü karavana çevirdi.
Mısırlı ralli yarışçısı Yara Shalaby, kendisi ve 11 yaşındaki oğlu için satın aldığı otobüsü karavana çevirdi.
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Ralli kariyerinde oldukça başarılı olan ve gecelerini genellikle karavanlarda geçiren Shalaby, "Kendime neden bir tane yapmıyorum ki?" diye sordu.
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Ve 100 bin Mısır lirasına ikinci el bir otobüs satın aldı.
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Shalaby adım adım yaptığı değişiklikleri anlattı: İlk olarak, daha sonra ekleyeceğim ilave yükleri kaldırabilmesi için otobüsün gövdesini çelikle güçlendirdim.
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