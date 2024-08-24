İkinci el otomobil fiyatlarında düşüş sürüyor: İşte ortalama ikinci el otomobil fiyatları

Rapora göre, 2023 Mayıs’ta yüzde 47,9’a ulaşan fiyat artış oranı o tarihten bu yana yani 13 aydır geriliyor.

Çalışma, ortalama otomobil fiyatlarının da bir önceki aya kıyasla bir miktar düştüğünü gösteriyor.