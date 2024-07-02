İkinci el otomobil satışlarını fiyat düşüşü bile etkilemedi: 30 yıldır böyle durgunluk görmedim

Gidişat iyi değil. Bayramı satış yapamadan geçirdik. Bir milyonluk araçlarda fiyatlar 750 bin TL'ye kadar gerilemiş durumda buna rağmen satış yok. Vatandaş araçlara yatırım yapmıyor mevduatlarını bakanlarda değerlendirmeyi tercih ediyor. Bu da sektöre olumsuz yansıyor” dedi.