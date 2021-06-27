İkinci oturum sona erdi: YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?
2021 Üniversite sınavı için adaylar bir yıl boyunca sıkı bir çalışma yaptı. Üniversite giriş sınavının ikinci oturumu da sona erince adayla sonuçların ne zaman açıklanacağı konusunu araştırıyor. İşte detaylar...
2021 Üniversite sınavı için adaylar bir yıl boyunca sıkı bir çalışma yaptı. Milyonlarca kişi bu sıkı çalışmanın meyvesini toplamak istiyor. Son oturumla birlikte henüz sonuç tarihini bilmeyenler yoğun bir araştırmaya girecek. Peki, YKS sonuçları ne zaman açıklanıyor? Üniversite sınavı TYT-AYT-YDT sonuçları hangi tarihte duyurulacak?
2021 YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM'nin 2021 yılı takvimine göre Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları 4 Ağustos'ta açıklanacak. Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecekler.
YKS SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?
YKS soruları ve cevap anahtarının ne zaman açıklanacağına dair ÖSYM'den herhangi bir duyuru gelmiş değil. Geçen yıl 3 oturumun bitişiyle birlikte aynı gün saat 20.50'de soru ve cevaplar açıklanmıştı. Bu yıl da gözler 27 Haziran akşam saatlerine çevrilmiş durumda...