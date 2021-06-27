İkinci oturum sona erdi: YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

YKS soruları ve cevap anahtarının ne zaman açıklanacağına dair ÖSYM'den herhangi bir duyuru gelmiş değil. Geçen yıl 3 oturumun bitişiyle birlikte aynı gün saat 20.50'de soru ve cevaplar açıklanmıştı. Bu yıl da gözler 27 Haziran akşam saatlerine çevrilmiş durumda...