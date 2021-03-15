İkinci Palu vakasında yeni gelişme! Tecavüzle suçlanan enişte tutuklandı
Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvuran Abdurrahman Çığ'ın kendisine tecavüz ettiğini ve dolandırdığını iddia ettiği eniştesi İsa Akman tutuklandı.
Müge Anlı'da işlenen Abdurrahman Çığ olayı herkesi şoke etti. Palu ailesini hatırlatan olayda, Çığ ailesi enişteleri tarafından dolandırıldıklarını, istismar gördüklerini anlatmıştı.
40 yaşındaki Abdurrahman Çığ, eniştesi İsa Akman tarafından dolandırıldığı, maddi ve manevi olarak istismar edildiği iddiasıyla edildiği iddiasıyla Müge Anlı'ya başvurdu.
İsa Akman tarafından ormanda tecavüze uğradığını iddia eden Abdurrahman Çığ, ellerinden bağlanıp ensesine tel bağladıklarını, elbiselerini bıçakla kestiklerini ve çıplak fotoğraflarının çekildiğini söylemişti. Bu fotoğraflarla şantaj yapılan Çığ, eniştesi tarafından kendisine 500.000 TL'lik senet imzalatıldığını açıklamıştı.
HEPSİ TUTUKLANDI
Müge Anlı'da gündeme gelen olay sonrası Antalya emniyeti harekete geçti. Suçlamaların odağındaki enişte İsa Akman ve ona yardımcı olan üç arkadaşı tutuklandı. VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN