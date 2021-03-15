İkinci Palu vakasında yeni gelişme! Tecavüzle suçlanan enişte tutuklandı

İsa Akman tarafından ormanda tecavüze uğradığını iddia eden Abdurrahman Çığ, ellerinden bağlanıp ensesine tel bağladıklarını, elbiselerini bıçakla kestiklerini ve çıplak fotoğraflarının çekildiğini söylemişti. Bu fotoğraflarla şantaj yapılan Çığ, eniştesi tarafından kendisine 500.000 TL'lik senet imzalatıldığını açıklamıştı.