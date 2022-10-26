İklim Faaliyetleri Durumu yayınlandı: 40 göstergenin hiçbiri hedeflere ulaşmıyor

2030 ve 2050 yıllarına kadar küresel ısınmayı 1.5 derece sınırında tutmak için belirlenen 40 göstergeden hiçbirinin, 2030 hedeflerine ulaşma yolunda olmadığı ifade edilen raporda, sadece 6 göstergenin umut verici durumda olduğu ancak onların da yavaş ilerlediği belirtildi. 21 göstergenin doğru yönde ancak yetersiz hızda ilerlediği, 5 göstergenin tamamıyla yanlış yönde ilerlediği ve 8 göstergeyi değerlendirmek için verilerin son derece yetersiz olduğu ifade edildi.