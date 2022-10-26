  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. İklim Faaliyetleri Durumu yayınlandı: 40 göstergenin hiçbiri hedeflere ulaşmıyor

İklim Faaliyetleri Durumu yayınlandı: 40 göstergenin hiçbiri hedeflere ulaşmıyor

ABD Merkezli Dünya Kaynakları Enstitüsü, bugün iklim faaliyetlerinin son durumunu içeren İklim Faaliyetleri Raporu 2022’yi yayınladı.

İklim Faaliyetleri Durumu yayınlandı: 40 göstergenin hiçbiri hedeflere ulaşmıyor - Resim: 1

Küresel ısınmayı 1.5 derece sınırında tutmak için yapılan iklim faaliyetlerinin gelecek 10 yılda hangi alanlarda hızlandırılması gerektiği ortaya koyan İklim Faaliyetleri Durumu 2022 Raporu bugün yayınlandı.

1 / 6
İklim Faaliyetleri Durumu yayınlandı: 40 göstergenin hiçbiri hedeflere ulaşmıyor - Resim: 2

2030 ve 2050 yıllarına kadar küresel ısınmayı 1.5 derece sınırında tutmak için belirlenen 40 göstergeden hiçbirinin, 2030 hedeflerine ulaşma yolunda olmadığı ifade edilen raporda, sadece 6 göstergenin umut verici durumda olduğu ancak onların da yavaş ilerlediği belirtildi. 21 göstergenin doğru yönde ancak yetersiz hızda ilerlediği, 5 göstergenin tamamıyla yanlış yönde ilerlediği ve 8 göstergeyi değerlendirmek için verilerin son derece yetersiz olduğu ifade edildi.

2 / 6
İklim Faaliyetleri Durumu yayınlandı: 40 göstergenin hiçbiri hedeflere ulaşmıyor - Resim: 3

Rüzgar ve güneş enerjisi gibi yenilenebilir enerji kaynağı üreten teknolojilerin benimsenmesini ve elektrikli araçların gelişme göstermesini umut vadeden gelişmeler olarak değerlendiren raporda, bu gelişmelerin tek başına yeterli olmadığının altı çizildi.

3 / 6
İklim Faaliyetleri Durumu yayınlandı: 40 göstergenin hiçbiri hedeflere ulaşmıyor - Resim: 4

Rapor, iklim hedeflerine ulaşmak için örneğin et tüketimini haftada 2 hamburgere düşürülmesi ve sağlıklı diyetlere 5 kat daha hızlı geçiş yapılması gerektiğini tavsiye ederek büyük kentlerde toplu taşıma sistemlerini 6 kat daha hızlı gelişmesi gerektiğini vurguladı.

4 / 6