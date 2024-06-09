İkramiye takvimi belli oldu: Kamu işçileri ve emekliler ne zaman ikramiye alacak?

KİMLER EMEKLİ İKRAMİYESİ ALABİLECEK?



Uygulamadan tüm emekliler faydalanacak. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerinin yanı sıra dul ve yetim maaşı alanlar, yaşlılık parası alanlar, şampiyon sporcular, şehit yakınları, gaziler, terörden zarar gören sivil vatandaşlar ve güvenlik korucuları da bayram ikramiyesinden yararlanabilecek.