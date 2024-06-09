İkramiye takvimi belli oldu: Kamu işçileri ve emekliler ne zaman ikramiye alacak?
Milyonlarca emekli ve kamu işçisi kısa zaman sonra ikramiyelerini alacak. İşte emekliler ve kamu işçileri için ikramiye takvimi...
EMEKLİ NE ZAMAN İKRAMİYE ALACAK?
Emeklilerin Kurban Bayramı ikramiyesini alacağı tarih geçen hafta belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emekli bayram ikramiyelerinin 10-14 Haziran 2024 tarihleri arasında yatırılacağını duyurmuştu.
BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME PLANI
Emeklilerin 4A, 4B ve 4C durumlarına göre ikramiyeler farklı günlerde yatırılacak.
4C (Emekli Sandığı) kapsamında gelir/aylık alanların Kurban Bayramı ikramiyeleri 10 Haziran 2024 tarihinde;
4B (Bağ-Kur) kapsamında gelir/aylık alanların Kurban Bayramı ikramiyeleri 11 Haziran 2024 tarihinde;
4A (SSK) kapsamında gelir/aylık alanların Kurban Bayramı ikramiyeleri 12-13-14 Haziran 2024 tarihlerinde ödenecek.
EMEKLİ İKRAMİYESİ NE KADAR?
Emekli ikramiyeleri 3 bin lira olarak hesaplara geçecek.
İkramiyeler kapsamında toplam 42 milyar liralık ödeme yapılacak.
KİMLER EMEKLİ İKRAMİYESİ ALABİLECEK?
Uygulamadan tüm emekliler faydalanacak. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerinin yanı sıra dul ve yetim maaşı alanlar, yaşlılık parası alanlar, şampiyon sporcular, şehit yakınları, gaziler, terörden zarar gören sivil vatandaşlar ve güvenlik korucuları da bayram ikramiyesinden yararlanabilecek.