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  3. 01 Temmuz 2020 14:25

İkranur Tirsi'ye son veda! Beyaz elbisesi tabutuna konuldu

Trabzon Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsisinin ardından Bulancak Devlet Hastanesi morgunda tutulan küçük kızın cenazesi saat 12.30 sıralarında İcilli köyü Kıran mahallesindeki evine getirildi.

İkranur Tirsi'ye son veda! Beyaz elbisesi tabutuna konuldu

Trabzon Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsisinin ardından Bulancak Devlet Hastanesi morgunda tutulan küçük kızın cenazesi saat 12.30 sıralarında İcilli köyü Kıran mahallesindeki evine getirildi.

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İkranur Tirsi'ye son veda! Beyaz elbisesi tabutuna konuldu

Evinin önüne konulan küçük kızın tabutuna annesi Nazlı ve babası Serdar Tirsi sarılarak gözyaşı dökerken, tabutunun üzerine gül yaprakları döküldü, beyaz elbisesi konuldu.

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İkranur Tirsi'ye son veda! Beyaz elbisesi tabutuna konuldu

"Biz seni canlı bekliyorduk, ölü mu bulacaktık" diyerek ağlayan anne Nazlı Tirsi güçlüklü sakinleştirildi.

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İkranur Tirsi'ye son veda! Beyaz elbisesi tabutuna konuldu

İkranur için evlerinin hemen yanındaki mezarlıkta mezar yeri de hazırlanırken, cenaze namazının İcilli Köyü Camisi'nde saat 15.00'da kılınacağı bildirildi.

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