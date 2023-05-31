İktidara yakın gazete sızdırdı! İşte emekliye yapılacak zam oranı!

Sabah Gazetesi'nin haberine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz aylarda katıldığı canlı yayında gündeme dair önemli açıklamalarda bulunmuştu. Erdoğan, yaptığı açıklamada 5 bin 500 TL olan en düşük emekli maaşının 7 bin 500 TL'ye çıkarıldığını duyurmuştu.