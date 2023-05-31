İktidara yakın gazete sızdırdı! İşte emekliye yapılacak zam oranı!
Milyonlarca emekli temmuz ayında yapılacak zam oranını düşünmeye başlarken 6 aylık enflasyon ve refah payı farkı kulislerde konuşulmaya devam ediyor.
28 Mayıs seçimlerinin sona ermesinin ardından milyonlarca emekçi, işçi ve memur Temmuz ayında yapılacak olan zammı beklerken emeklilere yapılacak zam için yeni bilgiler gelmeye devam ediyor.
Sabah Gazetesi'nin haberine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz aylarda katıldığı canlı yayında gündeme dair önemli açıklamalarda bulunmuştu. Erdoğan, yaptığı açıklamada 5 bin 500 TL olan en düşük emekli maaşının 7 bin 500 TL'ye çıkarıldığını duyurmuştu.
En düşük emekli maaşının 7 bin 500 TL'ye, emekliye bayram ikramiyesinin 2 bin TL'ye çıkarılması ile geçici işçilerin sürekli işçi kadrosuna alınmasını da içeren kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda yapılan değişiklikle, gelir ve aylık ödemesi yapılanlara, bayramın içinde bulunduğu ayda gelir ve aylık alma şartıyla, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı'nda ödenen 1100'er lira 2000 liraya çıkarıldı.