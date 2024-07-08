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İktidara yakın gazeteden ''zenginlerden aktif vergisi alınsın'' önerisi

İktidara yakın Yeni Şafak gazetesi dikkat çeken bir manşetle çıktı. Gazete, zenginlerden bir defaya mahsus vergi alınması önerisinde bulundu.

Kaynak: Yeni Şafak
İktidara yakın gazeteden ''zenginlerden aktif vergisi alınsın'' önerisi - Resim: 1

İktidara yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak gazetesi bugün manşetinden verdiği haberde, zenginlere vergi teklifinde bulundu. 

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İktidara yakın gazeteden ''zenginlerden aktif vergisi alınsın'' önerisi - Resim: 2

Türkiye’deki ekonomik krizin sorumlusu olarak pandemi, depremler ve Ukrayna-Rusya savaşı gösterilen haberde, "Pandemi, 6 Şubat 2023 depremleri ve savaşın tetiklediği küresel krizin ekonomiye etkilerini azaltmak için zenginden bir defaya mahsus 'aktif vergisi' alınsın" denildi.

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İktidara yakın gazeteden ''zenginlerden aktif vergisi alınsın'' önerisi - Resim: 3

Haberde, "Gelir İdaresi Başkanlığı’nın önünde duran 2023 beyannameleri üzerinden alınacak vergilere ek olarak tahsil edilecek yüzde 0,5-1’lik bir vergi hem asrın felaketinin yükünü önemli miktarda hafifletir hem de Hazine’yi daha fazla borçlanmaktan kurtarır" ifadeleri kullanıldı. 

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İktidara yakın gazeteden ''zenginlerden aktif vergisi alınsın'' önerisi - Resim: 4

Yapılacak düzenleme ile küçük mükellefin kapsam dışı bırakılması kaydedilirken, son olarak 1994 yılında DYP-SHP koalisyon hükümetinin çıkarttığı Ekonomik Denge Vergisi benzeri düzenlemede "öz kaynaklarıyla yatırım yapan cezalandırılmasın" ifadeleri kullanıldı.

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