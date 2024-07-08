İktidara yakın gazeteden ''zenginlerden aktif vergisi alınsın'' önerisi
İktidara yakın Yeni Şafak gazetesi dikkat çeken bir manşetle çıktı. Gazete, zenginlerden bir defaya mahsus vergi alınması önerisinde bulundu.
İktidara yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak gazetesi bugün manşetinden verdiği haberde, zenginlere vergi teklifinde bulundu.
Türkiye’deki ekonomik krizin sorumlusu olarak pandemi, depremler ve Ukrayna-Rusya savaşı gösterilen haberde, "Pandemi, 6 Şubat 2023 depremleri ve savaşın tetiklediği küresel krizin ekonomiye etkilerini azaltmak için zenginden bir defaya mahsus 'aktif vergisi' alınsın" denildi.
Haberde, "Gelir İdaresi Başkanlığı’nın önünde duran 2023 beyannameleri üzerinden alınacak vergilere ek olarak tahsil edilecek yüzde 0,5-1’lik bir vergi hem asrın felaketinin yükünü önemli miktarda hafifletir hem de Hazine’yi daha fazla borçlanmaktan kurtarır" ifadeleri kullanıldı.
Yapılacak düzenleme ile küçük mükellefin kapsam dışı bırakılması kaydedilirken, son olarak 1994 yılında DYP-SHP koalisyon hükümetinin çıkarttığı Ekonomik Denge Vergisi benzeri düzenlemede "öz kaynaklarıyla yatırım yapan cezalandırılmasın" ifadeleri kullanıldı.