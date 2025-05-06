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İktidara yakın medyaya ödül yağdı! Yılın haber sitesi dikkat çekti

10'uncu Anadolu Medya Ödülleri sahiplerini buldu. İktidara yakınlığıyla bilinen Yeni Akit, ''yılın internet haber sitesi'' ödülüne layık görüldü. Yılın televizyon kanalı ise CNN Türk seçildi.

İktidara yakın medyaya ödül yağdı! Yılın haber sitesi dikkat çekti - Resim: 1

Türkiye Basın Federasyonu tarafından düzenlenen '10'uncu Anadolu Medya Ödülleri', Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle sahiplerini buldu.

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İktidara yakın medyaya ödül yağdı! Yılın haber sitesi dikkat çekti - Resim: 2

10'uncu Anadolu Medya Ödülleri'nde CNN Türk, yılın televizyonu seçildi. Yeni Akit ise ''yılın internet haber sitesi'' ödülünü aldı. 

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İktidara yakın medyaya ödül yağdı! Yılın haber sitesi dikkat çekti - Resim: 3

10. Anadolu Medya Ödülleri:

Jüri Özel Ödülü

TRT World adına Nizar Sadawi

Yılın Televizyonu

CNN Türk adına Murat Yancı

Yılın Dizisi

TRT 1 Mehmet Fetihler Sultanı

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İktidara yakın medyaya ödül yağdı! Yılın haber sitesi dikkat çekti - Resim: 4

Yılın Ekonomi Yorumcusu

Ekonomist Muhammet Bayram

Yılın Genel Yayın Yönetmeni

Yenişafak Gazetesi Hüseyin Likoğlu

Yılın Spor Hizmet Ödülü

BeinSports Kanal Spor Direktörü Raşid Said Al Mari

Yılın Tarihi Yerel Gazetesi

Bartın Gazetesi Esen Aliş

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