İktidara yakın medyaya ödül yağdı! Yılın haber sitesi dikkat çekti
10'uncu Anadolu Medya Ödülleri sahiplerini buldu. İktidara yakınlığıyla bilinen Yeni Akit, ''yılın internet haber sitesi'' ödülüne layık görüldü. Yılın televizyon kanalı ise CNN Türk seçildi.
Türkiye Basın Federasyonu tarafından düzenlenen '10'uncu Anadolu Medya Ödülleri', Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle sahiplerini buldu.
1 / 7
10'uncu Anadolu Medya Ödülleri'nde CNN Türk, yılın televizyonu seçildi. Yeni Akit ise ''yılın internet haber sitesi'' ödülünü aldı.
2 / 7
10. Anadolu Medya Ödülleri:
Jüri Özel Ödülü
TRT World adına Nizar Sadawi
Yılın Televizyonu
CNN Türk adına Murat Yancı
Yılın Dizisi
TRT 1 Mehmet Fetihler Sultanı
3 / 7
Yılın Ekonomi Yorumcusu
Ekonomist Muhammet Bayram
Yılın Genel Yayın Yönetmeni
Yenişafak Gazetesi Hüseyin Likoğlu
Yılın Spor Hizmet Ödülü
BeinSports Kanal Spor Direktörü Raşid Said Al Mari
Yılın Tarihi Yerel Gazetesi
Bartın Gazetesi Esen Aliş
4 / 7