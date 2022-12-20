İktidarın en güvenliği anket firmasının seçim anketinden de kötü haber
Yaklaşan 2023 seçimleri öncesidne yapılan kamuoyu yoklamalarının neredeyse tamamında oy kaybı gözlenen AK Parti ve MHP'ye iktidarın en çok güvenliği anket firmasından da kötü haber geldi.
ASAL Araştırma: Milletvekili Genel Seçimi Aralık ayı anketinin sonuçlarını açıkladı
ASAL Araştırma ve Danışmanlık Şirketi, "Bu pazar milletvekili genel seçimi olsa hangi siyasi partiye oyunuzu verirsiniz?" sorusunu Türkiye genelinde 26 ilde 2 bin 142 seçmene yöneltti.
BU PAZAR MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ OLSA HANGİ SİYASİ PARTİYE OY VERİRSİNİZ? (KARARSIZLAR DAĞITILMADAN ÖNCE)
AK Parti: %28.4
CHP: %19.0
İYİ Parti: %9.8
HDP: %8.9
MHP: %6.7
Yeniden Refah Partisi: %1.0
Saadet Partisi: %0.9
DEVA Partisi: %0.6
Gelecek Partisi: %0.4
Diğer:%2.8
Kararsızım: %9.5
Oy Kullanmayacağım: %6.2
Cevap Yok: %5.8
BU PAZAR MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ OLSA HANGİ SİYASİ PARTİYE OY VERİRSİNİZ? (KARARSIZLAR DAĞITILDIKTAN SONRA)
AK Parti: %36.2
CHP: %24.2
İYİ Parti: %12.5
HDP: %11.3
MHP: %8.5
Yeniden Refah Partisi: %1.3
Saadet Partisi: %1.1
DEVA Partisi: %0.8
Gelecek Partisi: %0.5
Diğer:%3.6