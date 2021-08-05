İl dışı atama sonuçları açıklandı
İl dışı atama sonuçları açıklandı. Binlerce öğretmen adayı görev yaptıkları illerden farklı illere atama için başvuru işlemlerini 30 Temmuz 3 Ağustos tarihinde gerçekleştirdi.
İl dışı atama başvuru sonuçları için adayların heyecanlı bekleyişi sona erdi. Görev yaptıkları illerden farklı illere tayin olmak isteyen öğretmen adaylar görev yaptıkları illerde topladıkları puan düzeyine ve MEB tarafından yayımlanan il listesine göre başvurularını 30 Temmuz ve 3 Ağustos tarihleri arasında tamamlandı. Başvuruların tamamlanmasının ardından atama sonuçlarının MEB tarafından yayımlanan takvime göre bugün erişime açılması bekleniyordu ki müjdeli haber az önce geldi.
İL DIŞI ATAMA BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI
İl dışı atama başvuru sonuçları MEB tarafından az önce erişime açıldı. Adaylar MEBBİS üzerinden veya personel.meb.gov.tr adresi üzerinden İl dışı atama başvuru sonuçlarına erişim sağlayabilecek.
İL DIŞI TAYİN NASIL BELİRLENECEK?
Atama işlemleri, öğretmenlerin tercih ettiği eğitim kurumlarındaki norm kadro açığı dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğü esasına göre yapılacaktır. Hizmet puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamı hâlinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurasıyla belirlenecektir.
Bu duyurunun “D. 23 İl Kapsamında Yapılacak Başvurular” bölümü doğrultusunda yapılan başvurularda atama işlemi, diğer başvurulara ilişkin atama işlemleri sonuçlandırıldıktan sonra atama işleminden kalan münhal yerler dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğü esasına göre yapılacaktır. Hizmet puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamı hâlinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurasıyla belirlenecektir.