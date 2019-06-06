İl il Türkiye'nin nüfusu 2023'te ne kadar olacak?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan araştırmada Türkiye'nin ve illerinin 2023'te ulaşacağı tahmini nüfus rakamları ortaya çıktı. Böylece "Türkiye'nin 2023'te nüfusu ne kadar olacak?"sorusu yanıt buldu. İllerin kaderi
Türkiye'nin 2023'te nüfusu ne kadar olacak? ADANA 2013 nüfusu: 2.144.245 2014 nüfusu: 2.162.130 2015 nüfusu: 2.179.240 2016 nüfusu: 2.195.548 2017 nüfusu: 2.211.049 2018 nüfusu: 2.225.702 2019 nüfusu: 2.239.520 2020 nüfusu: 2.252.518 2021 nüfusu: 2.264.732 2022 nüfusu: 2.276.150 2023 nüfusu: 2.286.790.
ADIYAMAN 2013 nüfusu: 596.993 2014 nüfusu: 598.488 2015 nüfusu: 599.736 2016 nüfusu: 600.702 2017 nüfusu: 601.386 2018 nüfusu: 601.782 2019 nüfusu: 601.891 2020 nüfusu: 601.709 2021 nüfusu: 601.209 2022 nüfusu: 600.406 2023 nüfusu: 599.291 .
AFYON 2013 nüfusu: 705.374 2014 nüfusu: 706.551 2015 nüfusu: 707.522 2016 nüfusu: 708.269 2017 nüfusu: 708.785 2018 nüfusu: 709.070 2019 nüfusu: 709.109 2020 nüfusu: 708 928 2021 nüfusu: 708 519 2022 nüfusu: 707 871 2023 nüfusu: 706 957 .