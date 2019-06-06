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  3. 06 Haziran 2019 17:30

İl il Türkiye'nin nüfusu 2023'te ne kadar olacak?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan araştırmada Türkiye'nin ve illerinin 2023'te ulaşacağı tahmini nüfus rakamları ortaya çıktı. Böylece "Türkiye'nin 2023'te nüfusu ne kadar olacak?"sorusu yanıt buldu. İllerin kaderi

İl il Türkiye'nin nüfusu 2023'te ne kadar olacak?

Türkiye'nin 2023'te nüfusu ne kadar olacak? ADANA 2013 nüfusu: 2.144.245 2014 nüfusu: 2.162.130 2015 nüfusu: 2.179.240 2016 nüfusu: 2.195.548 2017 nüfusu: 2.211.049 2018 nüfusu: 2.225.702 2019 nüfusu: 2.239.520 2020 nüfusu: 2.252.518 2021 nüfusu: 2.264.732 2022 nüfusu: 2.276.150 2023 nüfusu: 2.286.790.

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İl il Türkiye'nin nüfusu 2023'te ne kadar olacak?

ADIYAMAN 2013 nüfusu: 596.993 2014 nüfusu: 598.488 2015 nüfusu: 599.736 2016 nüfusu: 600.702 2017 nüfusu: 601.386 2018 nüfusu: 601.782 2019 nüfusu: 601.891 2020 nüfusu: 601.709 2021 nüfusu: 601.209 2022 nüfusu: 600.406 2023 nüfusu: 599.291 .

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İl il Türkiye'nin nüfusu 2023'te ne kadar olacak?

AFYON 2013 nüfusu: 705.374 2014 nüfusu: 706.551 2015 nüfusu: 707.522 2016 nüfusu: 708.269 2017 nüfusu: 708.785 2018 nüfusu: 709.070 2019 nüfusu: 709.109 2020 nüfusu: 708 928 2021 nüfusu: 708 519 2022 nüfusu: 707 871 2023 nüfusu: 706 957 .

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İl il Türkiye'nin nüfusu 2023'te ne kadar olacak?

AĞRI 2013 nüfusu: 556.360 2014 nüfusu: 560.291 2015 nüfusu: 560.291 2016 nüfusu: 568.223 2017 nüfusu: 572.263 2018 nüfusu: 576.338 2019 nüfusu: 580.454 2020 nüfusu: 584.547 2021 nüfusu: 588.636 2022 nüfusu: 592.693 2023 nüfusu: 596.640.

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