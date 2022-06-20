İlaç fabrikasında patlama sonrası yangın

Kocaeli'de Dilovası Organize Sanayi Bölgesi'ndeki ilaç fabrikasında, saat 09.00 sıralarında, şurup üretimi yapılan bölümde patlama meydana geldi. Patlama sonrası yangın çıktı. Kısa sürede alevler, büyürken, fabrikadan yükselen dumanlar ise gökyüzünü kapladı. İtfaiyeye haber verilirken, fabrika çalışanları da tahliye edildi.