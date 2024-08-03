İlaçlama yapılan binada 9 kişi hastanelik oldu

'KENDİLERİ BİNAYI TERK EDİP, DİĞERLERİNİ BİR NEVİ ÖLÜME TERK EDİYORLAR'

Anaokulu sahiplerinden şikayetçi olacağını söyleyen diğer bina sakini Ramazan G., ”Anaokulunun sahipleri binayı ilaçlama firmasına verip ilaçlatıyorlar. İlaçlama firması anaokulu sahiplerine Binaya kesinlikle 2-3 gün girilmemesi için talimat veriyor. Kendileri binayı terk edip gidiyorlar. Bina sakinlerine kesinlikle hiçbir şey söylenmiyor. Sonucunda birinci ve ikinci kattaki çocuklar kusarak zehirleniyor. Bunun üzerine itfaiye ve ambulans çağırıyoruz. Daha sonra polis, anaokulunun sahiplerini çağırıyor. Anaokulunun sahipleri, 'Biz daha öncede ilaçlama yaptırdık böyle bir şey gerçekleşmedi' diye kendilerini savunuyorlar. Ama bizlere bununla ilgili bir şey söylemiyorlar. Kendileri binayı terk edip diğerlerini bir nevi ölüme terk ediyorlar. Şu an 9 kişi hastanelere kaldırıldı. Bunların içinde abim, annem, yengem, yeğenim ve babam da var. Şikayetçi olacağım” dedi. (DHA)