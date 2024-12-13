İlaçlamalar da işe yaramadı; bir ilimizdeki evler böcek istilası altında

Yaşadığı apartmanda böceklerin olduğunu belirten Yusuf Çiftçi ise, “Kuzeykent Mahallesi'nde oturuyorum. Mahallemizde böcekler var. Bizim evimizde de apartmanda da böcekler var. Apartmanların ilaçlanmasını istiyoruz. Apartmanların genel bir ilaçlama yapılması gerektiğini düşünüyorum. Yaklaşık 1 yıldır bizler bu böcek sorununu yaşıyoruz. Evin her tarafından böcekler çıkıyor, binanın da ortak kullanım alanlarında her yerinde böcekleri görüyoruz. Aynı şekilde arkadaşlarımızın da evlerinde böcekler var, Kastamonu genelinde böcek sorunu var” diye konuştu.