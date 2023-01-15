İlan sitelerinde ''EYT'' hareketliliği

Bu düzenlemeden yararlanmak isteyen yaklaşık 2,5 milyon kişi, yasa tasarısının Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) gelmesini bekliyor. 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olup, prim gün veya yıl eksiği olanlar ise bu eksiklerini kapatabilmek için askerlik ve doğum borçlanması yapabiliyor.

Bu kapsamda birçok kişi 1 Ocak 2023 öncesi SGK il ve ilçe müdürlüklerine başvurularını yaparken, bir kısmı da başvuru için yasanın çıkmasını bekliyor.