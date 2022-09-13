İlanı gören gözlerine inanamadı! Türkiye'nin cennetindeki kumu paketleyip satılığa koydular
İstanbul'da bulunan ve e-ticaret sitelerinde peyzaj ve süs bitkileri satışı yapan bir firmanın Bozcaada'nın deniz kumunu paketleyerek satışa sunduğuna dair ilanları günün konusu oldu.
Sabah Gazetesi’nden Ümit Erkan Demircan’ın haberine göre, "Bu kadarına da pes" dedirten olay Bozcaada sakinlerinin e-ticaret sitesinde gördüğü bir satış ilanıyla ortaya çıktı.
Dekoratif deniz taşları, toprak, kum, aromatize bitkiler ve peyzaj ürünleri satan bir mağaza iddiaya göre Bozcaada'dan getirttiği deniz kumunu alışveriş sitelerinde "Bozcaada kumu-Doğal deniz kumu" başlığıyla uzun bir süre önce pazarlamaya başladı.
Firma, doğal deniz kumunu 7 kilogramını 49.99 TL'den, Bozcaada akvaryum kumunu ise 4 kilogramını 24,74 TL'den e ticaret sitelerindeki çiçek bakımı ve bitki yetiştirme kategorisinde satışa sundu.
İlanı fark eden ada sakinleri olaya tepki göstererek firmayla iletişime geçip şikayetçi oldu. Gelen tepkiler üzerine alışveriş sitelerinin yorum kısmından bir açıklama yapan firma yetkileri önce her şeyin yasal olduğunu savundu. Firma yetkilisi E.K., "Bizim izinlerimiz yasal. İzin verilmeyen veya çevreye zararlı olabilecek hiçbir yerden ne bir kum nede bir taş tanesi almamız mümkün değil. İçiniz rahat edecekse şikayetçi olabilirsiniz. Daha önce de bu durumu yaşadık ve açıklamasını evraklarımızla gerekli mercilere yaptık" yazdı.