İlanı gören gözlerine inanamadı! Türkiye'nin cennetindeki kumu paketleyip satılığa koydular

İlanı fark eden ada sakinleri olaya tepki göstererek firmayla iletişime geçip şikayetçi oldu. Gelen tepkiler üzerine alışveriş sitelerinin yorum kısmından bir açıklama yapan firma yetkileri önce her şeyin yasal olduğunu savundu. Firma yetkilisi E.K., "Bizim izinlerimiz yasal. İzin verilmeyen veya çevreye zararlı olabilecek hiçbir yerden ne bir kum nede bir taş tanesi almamız mümkün değil. İçiniz rahat edecekse şikayetçi olabilirsiniz. Daha önce de bu durumu yaşadık ve açıklamasını evraklarımızla gerekli mercilere yaptık" yazdı.