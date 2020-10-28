İlçe ilçe İstanbul koronavirüs haritası… İstanbul’da koronavirüsün yoğun olduğu ilçeler…
Koronavirüsünde dünya genelinden ürküten haberler gelmeye devam ederken, Türkiye'deki durumla ilgili açıklamalar yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ülke genelinde hasta sayısının tırmanışa geçtiğini duyurdu. HES uygulamasından il il ve ilçe ilçe koronavirüs yoğunluk haritası görüntülenebiliyor. İşte İstanbul koronavirüs yoğunluk haritası… İl il koronavirüs haritası ...
Yaz aylarının ardından corona virüs hasta sayısı yeniden artışa geçti. 26 Ekim tarihinde açıklanan son rakamlara göre yurt genelinde hasta sayısı 363 bin 999'a ulaştı.
Artışta başı çeken şehir ise İstanbul... Türkiye'deki toplam hasta sayısının yüzde 40'ının, 15 milyonluk mega kentte bulunduğu belirtiliyor.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün İstanbul Valiliği'nde kentteki salgınla mücadele çalışmalarının ele alındığı toplantı sonrası bir açıklama yaptı.