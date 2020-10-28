  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 28 Ekim 2020 09:50

İlçe ilçe İstanbul koronavirüs haritası… İstanbul’da koronavirüsün yoğun olduğu ilçeler…

Koronavirüsünde dünya genelinden ürküten haberler gelmeye devam ederken, Türkiye'deki durumla ilgili açıklamalar yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ülke genelinde hasta sayısının tırmanışa geçtiğini duyurdu. HES uygulamasından il il ve ilçe ilçe koronavirüs yoğunluk haritası görüntülenebiliyor. İşte İstanbul koronavirüs yoğunluk haritası… İl il koronavirüs haritası ...

İlçe ilçe İstanbul koronavirüs haritası… İstanbul’da koronavirüsün yoğun olduğu ilçeler…

Yaz aylarının ardından corona virüs hasta sayısı yeniden artışa geçti. 26 Ekim tarihinde açıklanan son rakamlara göre yurt genelinde hasta sayısı 363 bin 999'a ulaştı.

1/ 45
İlçe ilçe İstanbul koronavirüs haritası… İstanbul’da koronavirüsün yoğun olduğu ilçeler…

Artışta başı çeken şehir ise İstanbul... Türkiye'deki toplam hasta sayısının yüzde 40'ının, 15 milyonluk mega kentte bulunduğu belirtiliyor.

2/ 45
İlçe ilçe İstanbul koronavirüs haritası… İstanbul’da koronavirüsün yoğun olduğu ilçeler…

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün İstanbul Valiliği'nde kentteki salgınla mücadele çalışmalarının ele alındığı toplantı sonrası bir açıklama yaptı.

3/ 45
İlçe ilçe İstanbul koronavirüs haritası… İstanbul’da koronavirüsün yoğun olduğu ilçeler…

Açıklamasında kentteki artışın nedenini "tatil dönüşlerine" bağlayan Koca, 28 ilçede artışın yüzde 50'nin üzerinde olduğunu söyledi.

4/ 45
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM